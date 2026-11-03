«Это вполне логичное и обоснованное решение. Курьеры на тротуарах создают дополнительное социальное напряжение. Кроме того, их транспортные средства довольно часто, особенно в регионах, не подпадают под понятие СИМ. То есть они имеют большую мощность, не имеют ограничений скорости, и все-таки это мопед. А если это мопеды, то они не могут ездить по пешеходным зонам. Для этого есть либо велоархитектура, либо проезжая часть. В Москве еще более-менее за этим следят, но не в регионах. И в целом мотивация курьеров завязана на скорость доставки, и в связи с этим они частенько ведут себя в пешеходных зонах довольно непредсказуемо. И именно в этой логике Минтранс принял решение о перемещении их с пешеходной зоны на проезжую часть», – рассказала Эрдман.

Еще одной новеллой в обновленных правилах дорожного движения станет появление специальных зон для парковки СИМ. По мнению эксперта, это способно нанести урон сервису каршеринга.

«У меня к этому довольно скептическое отношение, потому что разметка этих зон будет связана, скорее всего, с масштабными изменениями в проектах организации дорожного движения, что долго и дорого. Далеко не все регионы будут готовы в это вкладываться. А если говорить про операторов, то, если взять территорию всей России, это тоже предполагает вложения под миллиард. Да и вообще на операторов перекладывать эту задачу, мне кажется, не совсем правильным. Я не знаю, будет ли какая-то отлагательная мера по этому решению. Но с учетом того, что сезон у нас начнется через полгода, а в большей части России скоро наступит зима, то банально не будет возможности начать наносить парковочную разметку. И мы опасаемся, что в целом принятая мера сможет парализовать работу всех каршеринг-сервисов», – добавила Эрдман.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль рассказал НСН, что агрегаторы уже начали выводить курьеров на дороги общего пользования с тротуаров.

