Зима близко: Как разборки с курьерами ударят по каршерингу
Курьеры на тротуарах создают дополнительное напряжение, они частенько ведут себя непредсказуемо, заявила Ксения Эрдман.
Решение Минтранса убрать курьеров на электросамокатах и электровелосипедах с тротуаров логичное и обоснованное, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман.
Минтранс разработал проект масштабных изменений в правила дорожного движения, который вскоре должен быть обнародован для публичного обсуждения, пишет «Коммерсантъ». Часть изменений касаются электросамокатов и электровелосипедов, а также непосредственно доставщиков. Последним, в частности, планируют запретить выезжать на тротуары. Остальным пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) это право сохранят, но не разрешат ездить на электросамокате вдвоем. По словам Ксении Эрдман, запрет для курьеров ездить по тротуарам особенно актуален для регионов.
«Это вполне логичное и обоснованное решение. Курьеры на тротуарах создают дополнительное социальное напряжение. Кроме того, их транспортные средства довольно часто, особенно в регионах, не подпадают под понятие СИМ. То есть они имеют большую мощность, не имеют ограничений скорости, и все-таки это мопед. А если это мопеды, то они не могут ездить по пешеходным зонам. Для этого есть либо велоархитектура, либо проезжая часть. В Москве еще более-менее за этим следят, но не в регионах. И в целом мотивация курьеров завязана на скорость доставки, и в связи с этим они частенько ведут себя в пешеходных зонах довольно непредсказуемо. И именно в этой логике Минтранс принял решение о перемещении их с пешеходной зоны на проезжую часть», – рассказала Эрдман.
Еще одной новеллой в обновленных правилах дорожного движения станет появление специальных зон для парковки СИМ. По мнению эксперта, это способно нанести урон сервису каршеринга.
«У меня к этому довольно скептическое отношение, потому что разметка этих зон будет связана, скорее всего, с масштабными изменениями в проектах организации дорожного движения, что долго и дорого. Далеко не все регионы будут готовы в это вкладываться. А если говорить про операторов, то, если взять территорию всей России, это тоже предполагает вложения под миллиард. Да и вообще на операторов перекладывать эту задачу, мне кажется, не совсем правильным. Я не знаю, будет ли какая-то отлагательная мера по этому решению. Но с учетом того, что сезон у нас начнется через полгода, а в большей части России скоро наступит зима, то банально не будет возможности начать наносить парковочную разметку. И мы опасаемся, что в целом принятая мера сможет парализовать работу всех каршеринг-сервисов», – добавила Эрдман.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль рассказал НСН, что агрегаторы уже начали выводить курьеров на дороги общего пользования с тротуаров.
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