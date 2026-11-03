В России утвердили новый ГОСТ на питьевую воду
Новый стандарт проверки качества воды «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа» начнет действовать в России. Об этом сообщает aif.ru.
Отмечается, что ГОСТ утвержден приказом Росстандарта в октябре, он заменит действовавший с 1974 года ГОСТ 18963-73. Стандарт официально вступит в силу 1 января 2027 года, но может быть применен досрочно.
Новый стандарт устанавливает современные методы санитарно-бактериологического анализа питьевой воды. Среди них - проверка на бактерии группы кишечной палочки, на бактерии, которые указывают на возможное загрязнение из почвы или сточных вод, на Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка - опасный микроорганизм, который может размножаться в воде) и т.д., - отмечает издание.
Правила распространяются на упакованную питьевую воду (в том числе природную минеральную, лечебно-столовую, лечебную), купажированную и обработанную, природную питьевую и воду для детского питания, искусственно минерализованную, а также воду для изготовления алкогольной или безалкогольной продукции и пищевой лед для напитков. Лабораториям и производителям придется перейти на обновленные методики анализа. Как ожидается, это увеличит точность и сопоставимость результатов проверок.
Ранее стало известно, что в России впервые с 1986 года введут новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Синоптик Шувалов: Через 5-6 лет Москва побьет осенний температурный рекорд
- Резиденты экономических зон Дальнего Востока и Арктики заплатили ещё 126 млрд рублей налогов
- В США началось голосование на промежуточных выборах в конгресс
- Россиянам назвали симптомы усиливающихся осенью психических расстройств
- Москвичам пообещали снежную неделю
- Зима близко: Как разборки с курьерами ударят по каршерингу
- Песков: Возможность встречи лидеров РФ, США и КНР согласовывается
- Лавров: Россия не планирует войну с Европой
- Песков подтвердили, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут 10-11 ноября
- Эхо девяностых: От какого культурного наследия избавятся губернаторы