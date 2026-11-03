В России утвердили новый ГОСТ на питьевую воду

Новый стандарт устанавливает современные методы санитарно-бактериологического анализа питьевой воды. Среди них - проверка на бактерии группы кишечной палочки, на бактерии, которые указывают на возможное загрязнение из почвы или сточных вод, на Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка - опасный микроорганизм, который может размножаться в воде) и т.д., - отмечает издание.

Правила распространяются на упакованную питьевую воду (в том числе природную минеральную, лечебно-столовую, лечебную), купажированную и обработанную, природную питьевую и воду для детского питания, искусственно минерализованную, а также воду для изготовления алкогольной или безалкогольной продукции и пищевой лед для напитков. Лабораториям и производителям придется перейти на обновленные методики анализа. Как ожидается, это увеличит точность и сопоставимость результатов проверок.

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