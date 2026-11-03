Песков: Возможность встречи лидеров РФ, США и КНР согласовывается

Он отметил, что в Москве надеются на то, что данная работа «в ближайшие дни будет финализирована».

«Конечно же, главной организующей силой здесь выступают наши китайские друзья как принимающая сторона», - добавил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе будут общаться на саммите АТЭС в Шэньджене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

