Песков: Возможность встречи лидеров РФ, США и КНР согласовывается

Возможность встречи лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае в настоящее время согласовывается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он отметил, что в Москве надеются на то, что данная работа «в ближайшие дни будет финализирована».

«Конечно же, главной организующей силой здесь выступают наши китайские друзья как принимающая сторона», - добавил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе будут общаться на саммите АТЭС в Шэньджене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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