«Мне коллеги уже прислали видео, что в Зеленограде пошел снег. Такой хороший, ливневый. Это означает, что снег будет идти практически всю неделю. Да, в дневные часы он будет перемежаться с дождем, но все равно. Снег будет небольшой, вряд ли он ляжет. Только если на несколько часов и потом будет таять, потому что подстилающая поверхность еще достаточно теплая. Но снег будет, и холодная погода будет, но близкая к средним ноябрьским значениям», — рассказал он.

Первый снег в морозную погоду — это не просто сигнал к смене гардероба, а настоящий тест на готовность города к зиме. Дороги становятся сложнее для движения, и водителям нужно пересмотреть стиль вождения, чтобы подстроиться под новые условия. Коммунальщики должны быть наготове и быстро справляться с последствиями снегопадов. А пешеходам стоит помнить про скользкие тротуары и выбирать более безопасную обувь и маршруты.

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