Москвичам пообещали снежную неделю
Александр Шувалов сказал в пресс-центре НСН, что ожидаемый на неделе снег будет очень быстро таять.
Снег в столичном регионе будет идти всю неделю, но стойкого снежного покрова пока ждать не стоит, заявил в пресс-центре НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Мне коллеги уже прислали видео, что в Зеленограде пошел снег. Такой хороший, ливневый. Это означает, что снег будет идти практически всю неделю. Да, в дневные часы он будет перемежаться с дождем, но все равно. Снег будет небольшой, вряд ли он ляжет. Только если на несколько часов и потом будет таять, потому что подстилающая поверхность еще достаточно теплая. Но снег будет, и холодная погода будет, но близкая к средним ноябрьским значениям», — рассказал он.
Первый снег в морозную погоду — это не просто сигнал к смене гардероба, а настоящий тест на готовность города к зиме. Дороги становятся сложнее для движения, и водителям нужно пересмотреть стиль вождения, чтобы подстроиться под новые условия. Коммунальщики должны быть наготове и быстро справляться с последствиями снегопадов. А пешеходам стоит помнить про скользкие тротуары и выбирать более безопасную обувь и маршруты.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала НСН лучшее время для перемены резины.
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