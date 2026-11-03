Лавров: Россия не планирует войну с Европой
Россия не планирует вооруженного противостояния с Европой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает RT.
Глава МИД принял участие в IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
«Президент [РФ Владимир] Путин многократно за последнее время повторял, что мы не хотим, не планируем какую бы то ни было войну с Европой», — подчеркнул Лавров.
Ранее глава российского государства заявлял, что в Европе говорят о подготовке к столкновению с Россией к 2030 году, но Москва не хочет войны с ЕС, хотя и готова к ней.
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