Лавров: Россия не планирует войну с Европой

Россия не планирует вооруженного противостояния с Европой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает RT.

Главком НАТО заявил, что можно избежать войны с Россией

Глава МИД принял участие в IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

«Президент [РФ Владимир] Путин многократно за последнее время повторял, что мы не хотим, не планируем какую бы то ни было войну с Европой», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава российского государства заявлял, что в Европе говорят о подготовке к столкновению с Россией к 2030 году, но Москва не хочет войны с ЕС, хотя и готова к ней.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвропаМИД РФСергей Лавров

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