Эхо девяностых: От какого культурного наследия избавятся губернаторы
В 90-е годы почти в каждом регионе в реестр памятников включались объекты, которые таковыми по сути не являлись, заявил Александр Шолохов.
Несмотря на то, что регионы получили право самостоятельно исключать строения из реестра памятников, сохранность объектов культурного наследия остается безусловным приоритетом, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Закон, принятый в 2026 году и дающий регионам право самостоятельно исключать объекты культурного наследия (ОКН) из региональных реестров, начал применяться. Регионом-пионером стал Алтайский край, где, как пишут «Известия», власти заявили о планах сократить местный реестр, исключив из него 39 утраченных объектов и здания, включенные в списки необоснованно. По мнению Шолохова, несмотря на передачу регионам права исключать объекты из реестра ОКН, памятники по-прежнему находятся под серьезной защитой государства.
«Сохранность ОКН является безусловным приоритетом. Как процедура исключения объекта из реестра выглядела до сих пор? Нужно было собрать большой пакет документов, включающий в том числе экспертизы и научные исследования. С этим пакетом нужно было прийти в орган охраны объектов культурного наследия, получить согласование, а дальше через ряд промежуточных инстанций направить материалы в Минкульт РФ, где и принималось окончательное решение. После чего Минкульт готовил соответствующее постановление правительства РФ об исключении объекта или отказе в этом, что тоже не редкость. Как будет сейчас? Все то же самое: все шаги, гарантирующие сохранение ОКН, будут делаться вплоть до Минкульта РФ. Весь алгоритм остался прежним. Но после того, как Минкультуры соглашается с исключением объекта, оно возвращает этот вопрос в субъект, где объект находится, и окончательное решение будет принимать губернатор. Это сокращает время, которое требовалось на подготовку постановления правительства, но вся степень защищенности для объектов ОНК сохраняется», – объяснил Шолохов.
По его словам, объекты, которые находятся в реестрах ОКН, с 1990-х годов есть почти во всех регионах.
«Это связано с тем, что в 90-е годы, когда не хватало средств ни на что, возникло ошибочное представление о том, что если включить некий памятник в свод ОКН, то на его сохранение будут выделены деньги. И тогда начали не совсем обдуманно иногда вносить в реестр ОКН дворцы культуры и другие объекты, которые на поверку оказывались не столь значимыми. Соответственно, такая ситуация имела место почти во всех наших регионах», – рассказал Шолохов.
При этом, уточнил депутат, у людей, которые не согласны с исключением тех или иных объектов из реестра ОКН, есть механизм защиты.
«Для этого существует прокуратура. Безусловно, в таком случае подается обращение в прокуратуру. Это и сейчас выглядит именно так. Прокуратура проводит свою проверку, запрашивает документы и в Министерстве культуры, и органе охраны памятников, а затем выносит некий вердикт, в результате которого может быть суд, а может быть, предписание, в котором обяжут предпринять действия для сохранения объекта », – добавил Шолохов.
Ранее специалист в области архитектуры и искусства Михаил Миндлин рассказал НСН, почему разрушающиеся памятники необходимо консервировать вне правил.
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