Несмотря на то, что регионы получили право самостоятельно исключать строения из реестра памятников, сохранность объектов культурного наследия остается безусловным приоритетом, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Закон, принятый в 2026 году и дающий регионам право самостоятельно исключать объекты культурного наследия (ОКН) из региональных реестров, начал применяться. Регионом-пионером стал Алтайский край, где, как пишут «Известия», власти заявили о планах сократить местный реестр, исключив из него 39 утраченных объектов и здания, включенные в списки необоснованно. По мнению Шолохова, несмотря на передачу регионам права исключать объекты из реестра ОКН, памятники по-прежнему находятся под серьезной защитой государства.