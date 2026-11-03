Песков подтвердили, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут 10-11 ноября
Трёхсторонние переговоры по Украине пройдут 10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. Как пишет RT, эту информацию, ранее озвученную американским переговорщиком Стивом Уиткоффом, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что главным переговорщиком останется помощник российского лидера Владимир Мединский.
«Практически все участники российской делегации... получают соответствующие инструкции от главы государства», — добавил представитель Кремля.
Ранее Уиткофф заявил, что трёхсторонняя встреча в Абу-Даби пройдёт на рабочем уровне, на ней будут обсуждать вопросы безопасности, снижение напряжённости, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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