Песков подтвердили, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут 10-11 ноября

Трёхсторонние переговоры по Украине пройдут 10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. Как пишет RT, эту информацию, ранее озвученную американским переговорщиком Стивом Уиткоффом, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шойгу: Участие Европы в переговорах по Украине требует обсуждения

Он отметил, что главным переговорщиком останется помощник российского лидера Владимир Мединский.

«Практически все участники российской делегации... получают соответствующие инструкции от главы государства», — добавил представитель Кремля.

Ранее Уиткофф заявил, что трёхсторонняя встреча в Абу-Даби пройдёт на рабочем уровне, на ней будут обсуждать вопросы безопасности, снижение напряжённости, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПереговорыСШАУкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры