Песков заявил, что Путин примет рамочное решение по нерабочим дням

По его словам, глава государства Владимир Путин «принимает рамочные, концептуальные решения», и ждать от него «методологических инструкций» не нужно.

«Методологические все инструкции, разъяснения должен давать именно штаб, кабинет министров», - пояснил представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что из-за ситуации с коронавирусом в России необходимо ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах уже с 23 октября, сообщает RT. Её предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

