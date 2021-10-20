Песков заявил, что Путин примет рамочное решение по нерабочим дням
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реализацией новых антиковидных мер займутся оперштаб и правительство страны, сообщает РИА Новости.
По его словам, глава государства Владимир Путин «принимает рамочные, концептуальные решения», и ждать от него «методологических инструкций» не нужно.
«Методологические все инструкции, разъяснения должен давать именно штаб, кабинет министров», - пояснил представитель Кремля.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что из-за ситуации с коронавирусом в России необходимо ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах уже с 23 октября, сообщает RT. Её предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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