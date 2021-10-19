Мишустин поручил Голиковой доложить Путину предложения по COVID-мерам

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обобщить все предложения по борьбе с коронавирусом и доложить по теме завтра на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Премьер-министр поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно, которое Голикова озвучила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Она также предложила для ряда регионов ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября.

Мишустин подчеркнул чрезвычайную важность наращивания в России темпов вакцинации от коронавируса. Он также призвал строго выполнять все эпидемиологические требования на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.

