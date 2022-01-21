Песков заявил, что Путин никогда не болел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с начала пандемии ни разу не заражался COVID-19, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что глава государства чувствует себя хорошо, а администрация президента не планирует переходить на удалённый режим работы из-за распространения штамма «омикрон». При этом будут приниматься все необходимые меры эпидемиологической безопасности Владимира Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru