В Кремле пообещали принимать все меры по обеспечению эпидбезопасности Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует переходить на удалённый режим работы из-за распространения штамма «омикрон», сообщает ТАСС.
По его словам, будут приниматься все необходимые меры эпидемиологической безопасности Владимира Путина будут приниматься.
«Специалисты будут формулировать свои рекомендации... Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно», - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что в Администрации президента готовятся к возможному увеличению числа заболевших.
Ранее Путин заявил о необходимости подготовки больничной сети и промышленности к возможному всплеску случаев заражения «омикрон»-штаммом, сообщает RT.
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