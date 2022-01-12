В Кремле пообещали принимать все меры по обеспечению эпидбезопасности Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует переходить на удалённый режим работы из-за распространения штамма «омикрон», сообщает ТАСС.

Голикова: столичный регион первым примет на себя первый удар «омикрона»

По его словам, будут приниматься все необходимые меры эпидемиологической безопасности Владимира Путина будут приниматься.

«Специалисты будут формулировать свои рекомендации... Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что в Администрации президента готовятся к возможному увеличению числа заболевших.

Ранее Путин заявил о необходимости подготовки больничной сети и промышленности к возможному всплеску случаев заражения «омикрон»-штаммом, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КарантинКоронавирусВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры