В Кремле пообещали принимать все меры по обеспечению эпидбезопасности Путина

По его словам, будут приниматься все необходимые меры эпидемиологической безопасности Владимира Путина будут приниматься.

«Специалисты будут формулировать свои рекомендации... Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что в Администрации президента готовятся к возможному увеличению числа заболевших.

Ранее Путин заявил о необходимости подготовки больничной сети и промышленности к возможному всплеску случаев заражения «омикрон»-штаммом, сообщает RT.

