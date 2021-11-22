Путин ревакцинировался от коронавируса

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация», — сказал глава государства заместителю директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денису Логунову, с которым провел встречу. По словам президента, после прививки он чувствует себя хорошо.

В свою очередь Логунов на встрече с главой государства рассказал о назальной вакцине от COVID-19.

Путин привился от коронавируса весной 2021 года вакциной «Спутником V».

