Путин ревакцинировался от коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что прошел ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт», сообщает ТАСС.
«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация», — сказал глава государства заместителю директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денису Логунову, с которым провел встречу. По словам президента, после прививки он чувствует себя хорошо.
В свою очередь Логунов на встрече с главой государства рассказал о назальной вакцине от COVID-19.
Путин привился от коронавируса весной 2021 года вакциной «Спутником V».
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