Песков заявил, что не знает деталей идеи о национализации имущества украинцев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать идею главы республики Крым Сергея Аксенова национализировать находящееся на полуострове имущество украинцев, сообщает РИА Новости.
По его словам, он знает деталей этого предложения.
«Я, честно говоря, не знаком с деталями, поэтому я не могу ничего вам сказать», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил изъять находящееся на полуострове имущество олигархов и политиков, поддерживающих киевский режим.
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