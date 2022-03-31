Песков заявил, что не знает деталей идеи о национализации имущества украинцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать идею главы республики Крым Сергея Аксенова национализировать находящееся на полуострове имущество украинцев, сообщает РИА Новости.

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По его словам, он знает деталей этого предложения.

«Я, честно говоря, не знаком с деталями, поэтому я не могу ничего вам сказать», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил изъять находящееся на полуострове имущество олигархов и политиков, поддерживающих киевский режим.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИмуществоСергей АксеновКрымДмитрий Песков
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