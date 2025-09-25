Экологический кризис в Анапе не ударил по внутреннему туризму

В этом году внутренний туризм лидирует по спросу среди россиян, чаще всего граждане едут в Краснодарский край и Москву, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Интерес туристов к поездкам растет, чему мы, конечно, рады. Если говорить о тенденциях этого года, на первом месте у нас безоговорочно внутренний туризм. Ему ничего не мешает, его всячески поддерживают. Даже экологический кризис, который случился в Анапе, никак не повлиял на количество туристов по внутреннему туризму. Многие туристы переориентировались с моря, очень много хороших санаториев сегодня. Я сам выбрал такой вариант отдыха для себя в этом году. У нас лидирует Краснодарский край и Москва. В столице делается все для привлечения туристов. Цель была 30 миллионов туристов принять, думаю, ее выполнят. Интерес растет и к Питеру, в Калмыкии рост, Алтай… Внутренний туризм развивается каждый год, очень разные направления, начиная от скучного «делового» туризма, заканчивая популярным семейным отдыхом», - рассказал он.

Бархатный сезон традиционно считается золотым временем для отдыхающих: жара уже не изнуряет, туристов становится меньше, а море все еще хранит летнее тепло. По данным Российского союза туриндустрии, Краснодарский край возглавил список популярных направлений среди российских туристов, на его долю пришлось более 20% всех бронирований этим летом. Сочи, Геленджик и Анапа продолжают лидировать.

А вот в любимом российскими туристами Египте бархатный сезон начался с массового закрытия пляжей из-за нашествия акул. Туристов, которые еще только собираются в путешествие, предупреждают об опасности. В не менее любимой туристами Турции, в курортных районах — Анталье, Белеке, Сиде, Кунду — природные пожары. В некоторых местах огонь подступал к отелям, и приходилось эвакуировать туристов.

