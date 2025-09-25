Экологический кризис в Анапе не ударил по внутреннему туризму
Даже экологический кризис, который случился в Анапе, никак не повлиял на количество посетителей по внутреннему туризму, заявил НСН Воскан Арзуманов.
В этом году внутренний туризм лидирует по спросу среди россиян, чаще всего граждане едут в Краснодарский край и Москву, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
«Интерес туристов к поездкам растет, чему мы, конечно, рады. Если говорить о тенденциях этого года, на первом месте у нас безоговорочно внутренний туризм. Ему ничего не мешает, его всячески поддерживают. Даже экологический кризис, который случился в Анапе, никак не повлиял на количество туристов по внутреннему туризму. Многие туристы переориентировались с моря, очень много хороших санаториев сегодня. Я сам выбрал такой вариант отдыха для себя в этом году. У нас лидирует Краснодарский край и Москва. В столице делается все для привлечения туристов. Цель была 30 миллионов туристов принять, думаю, ее выполнят. Интерес растет и к Питеру, в Калмыкии рост, Алтай… Внутренний туризм развивается каждый год, очень разные направления, начиная от скучного «делового» туризма, заканчивая популярным семейным отдыхом», - рассказал он.
Бархатный сезон традиционно считается золотым временем для отдыхающих: жара уже не изнуряет, туристов становится меньше, а море все еще хранит летнее тепло. По данным Российского союза туриндустрии, Краснодарский край возглавил список популярных направлений среди российских туристов, на его долю пришлось более 20% всех бронирований этим летом. Сочи, Геленджик и Анапа продолжают лидировать.
А вот в любимом российскими туристами Египте бархатный сезон начался с массового закрытия пляжей из-за нашествия акул. Туристов, которые еще только собираются в путешествие, предупреждают об опасности. В не менее любимой туристами Турции, в курортных районах — Анталье, Белеке, Сиде, Кунду — природные пожары. В некоторых местах огонь подступал к отелям, и приходилось эвакуировать туристов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сэкономить сто тысяч: Россияне стали чаще путешествовать на машине
- Поехали в Крым: Анапа потеряла два миллиона туристов в 2025 году
- Песков: Россия готова участвовать в отказе от биооружия
- Центробанк планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году
- Туроператоры заявили, что Китай догоняет Турцию по числу туристов из РФ
- Экологический кризис в Анапе не ударил по внутреннему туризму
- КНР запретила трем компаниям США закупать продукцию двойного назначения
- В России собрали 121 млн тонн зерновых
- Рогов расценил возможное контрнаступление ВСУ как «пиар-акцию»
- Психолог призвал россиян учиться «не выгорать» на работе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru