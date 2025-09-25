Аксенов: АЗС Крыма вскоре обеспечат необходимым объемом бензина

Все необходимые меры предпринимаются в Крыму в связи с перебоями топлива. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Руководитель республики указал, что сложности возникли из-за снижения объемов производства топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах.

«В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95», - подчеркнул Аксенов.

При этом проблему с наличием бензина АИ-92 могут решить в течение двух недель.

Глава Крыма добавил, что находится в контакте с федеральными службами, сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина или продавать только дизельное топливо.

