Аксенов: АЗС Крыма вскоре обеспечат необходимым объемом бензина
Все необходимые меры предпринимаются в Крыму в связи с перебоями топлива. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Руководитель республики указал, что сложности возникли из-за снижения объемов производства топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах.
«В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95», - подчеркнул Аксенов.
При этом проблему с наличием бензина АИ-92 могут решить в течение двух недель.
Глава Крыма добавил, что находится в контакте с федеральными службами, сообщает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что в некоторых регионах России АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина или продавать только дизельное топливо.
