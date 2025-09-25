Биатлонистка Симон предстанет перед судом по делу о краже и мошенничестве

Французскую биатлонистку, десятикратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Жулию Симон будут судить по обвинению в краже кредитной карты и мошенничестве. Об этом пишет Le Dauphine Libere.

Спортсменку обвинили в краже и мошенничестве, совершенных в Норвегии и Франции. По данным следствия, в деле фигурируют три пострадавших, в том числе партнерша Симон по биатлонной сборной Жюстин Брезаз-Буше. В январе 2022 года суд получил две жалобы о покупке техники с кредитной карты последней без ее ведома.

Симон и Брезаз-Буше предстанут перед уголовным судом в октябре и дадут объяснения мировым судьям. При этом следователи Альбервиля представят выводы своих расследований.

Ранее стало известно, что Симон заподозрили в использовании не принадлежащих ей карт для совершения онлайн-покупок, ущерб составил свыше 1 тысячи евро. Спортсменка отвергала обвинения. Позднее Симон приговорили к штрафу и возмещению ущерба по делу о мошенничестве.

Между тем бывшего президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга приговорили к трем годам тюрьмы за коррупцию, отмечает РЕН ТВ.

