Биатлонистка Симон предстанет перед судом по делу о краже и мошенничестве
Французскую биатлонистку, десятикратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Жулию Симон будут судить по обвинению в краже кредитной карты и мошенничестве. Об этом пишет Le Dauphine Libere.
Спортсменку обвинили в краже и мошенничестве, совершенных в Норвегии и Франции. По данным следствия, в деле фигурируют три пострадавших, в том числе партнерша Симон по биатлонной сборной Жюстин Брезаз-Буше. В январе 2022 года суд получил две жалобы о покупке техники с кредитной карты последней без ее ведома.
Симон и Брезаз-Буше предстанут перед уголовным судом в октябре и дадут объяснения мировым судьям. При этом следователи Альбервиля представят выводы своих расследований.
Ранее стало известно, что Симон заподозрили в использовании не принадлежащих ей карт для совершения онлайн-покупок, ущерб составил свыше 1 тысячи евро. Спортсменка отвергала обвинения. Позднее Симон приговорили к штрафу и возмещению ущерба по делу о мошенничестве.
Между тем бывшего президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга приговорили к трем годам тюрьмы за коррупцию, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России собрали 121 млн тонн зерновых
- Рогов расценил возможное контрнаступление ВСУ как «пиар-акцию»
- Психолог призвал россиян учиться «не выгорать» на работе
- Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с женой
- Аксенов: АЗС Крыма вскоре обеспечат необходимым объемом бензина
- Введение акциза на зарубежные игры подставит геймеров и простимулирует пиратство
- Биатлонистка Симон предстанет перед судом по делу о краже и мошенничестве
- Большое лукавство: У кого Европа закупает российскую нефть
- Трамп заявил, что мог серьезно пострадать на эскалаторе в ООН
- В Киргизии проведут досрочные выборы в парламент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru