КНР запретила трем компаниям США закупать продукцию двойного назначения

Власти Китая запретили трем компаниям из США закупку товаров двойного назначения. Об этом сообщили в китайском Министерстве коммерции.

Ограничения касаются организаций Huntington Ingalls Industries, Inc, Planate Management Group и Global Dimensions LLC. При необходимости взаимодействия с ними экспортеры КНР должны направить заявку на рассмотрение Минкоммерции.

Запрет нацелен на защиту безопасности и интересов страны, «выполнение международных обязательств по нераспространению». Меры вступили в силу 25 сентября.

Между тем вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн выразил надежду, что США вместе с Китаем будут содействовать устойчивому развитию двусторонних торгово-экономических отношений, пишет «Свободная пресса».

