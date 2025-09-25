В России собрали 121 млн тонн зерновых

Около 121 млн тонн зерновых собрали аграрии в России. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Министр отметила, что большинство компаний уже находятся на завершающем этапе уборки культур, убрано свыше 85% площадей зерновых и зернобобовых.

«Темпы выше прошлого года. На сегодняшний день собрали 121 миллион зерновых и 87 миллионов тонн пшеницы», - подчеркнула Лут.

По ее словам, Минсельхоз сохраняет свой прогноз в 135 млн тонн зерновых.

Ранее ведомство заявило, что в 2025 году ожидает урожай около 135 млн тонн зерна, в том числе 90 млн тонн пшеницы.

Между тем вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал о росте урожайности в России, она превысила прошлогоднюю.

