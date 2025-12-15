Песков заявил, что ему неизвестно о просьбах вернуть Урганта на телеэкраны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что не в курсе просьб о возвращении на телевидение ведущего Ивана Урганта.

Иван Ургант впервые за долгое время выступил в Москве

«Мне об этом ничего не известно», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее издание The New York Times написало, что ряд известных россиян обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть Урганта в эфир. Отмечается, что глава государства отреагировал на это негативно.

Ранее кинокритик Горбунов допустил скорое возвращение Урганта на ТВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

