Песков заявил, что ему неизвестно о просьбах вернуть Урганта на телеэкраны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что не в курсе просьб о возвращении на телевидение ведущего Ивана Урганта.
«Мне об этом ничего не известно», — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее издание The New York Times написало, что ряд известных россиян обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть Урганта в эфир. Отмечается, что глава государства отреагировал на это негативно.
Ранее кинокритик Горбунов допустил скорое возвращение Урганта на ТВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
