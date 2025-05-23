Иван Ургант впервые за долгое время выступил в Москве

Согласно кадрам, Ургант выступил одним из ведущих события, которое прошло в ЦДМ.

Средства, собранный на мероприятии, будут направлены на развитие программ фонда.

Ранее сообщалось, что телеведущий зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже. В качестве деятельности он указал постановку и производство шоу. Позже Ургант пояснил, что не планирует уезжать из России, напоминает «Радиоточка НСН».

