Иван Ургант впервые за долгое время выступил в Москве
Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое выступил в России. О его выходе на сцену в рамках мероприятия «Фонда Друзей» сообщила в своих соцсетях журналистка Ксения Собчак.
Согласно кадрам, Ургант выступил одним из ведущих события, которое прошло в ЦДМ.
Средства, собранный на мероприятии, будут направлены на развитие программ фонда.
Ранее сообщалось, что телеведущий зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже. В качестве деятельности он указал постановку и производство шоу. Позже Ургант пояснил, что не планирует уезжать из России, напоминает «Радиоточка НСН».
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