Песков вновь рассказал о состоянии здоровья Путина
Здоровье Владимира Путина нормальное. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как себя чувствует российский лидер. При этом представитель Кремля подчеркнул, что недавно завершилось совещание президента по экономическим вопросам.
Напомним, 11 апреля Дмитрий Песков уже делился подробностями о самочувствии Владимира Путина.
«Здоровье президента РФ отменное», - заявил официальный представитель Кремля.
В качестве подтверждения своих слов Песков сослался на плотный рабочий график главы государства. Кроме того, 1 апреля пресс-секретарь президента сообщал, что российский лидер регулярно проходит тест на коронавирус.
Ранее в СМИ появилась информация, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым Владимир Путин встречался во время посещения медучреждения, обнаружен COVID-19.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заверил НСН, что никаких нарушений безопасности президента при посещении больницы в Коммунарке не было.
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