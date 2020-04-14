Песков вновь рассказал о состоянии здоровья Путина

Здоровье Владимира Путина нормальное. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как себя чувствует российский лидер. При этом представитель Кремля подчеркнул, что недавно завершилось совещание президента по экономическим вопросам.

Напомним, 11 апреля Дмитрий Песков уже делился подробностями о самочувствии Владимира Путина.

«Здоровье президента РФ отменное», - заявил официальный представитель Кремля.

В качестве подтверждения своих слов Песков сослался на плотный рабочий график главы государства. Кроме того, 1 апреля пресс-секретарь президента сообщал, что российский лидер регулярно проходит тест на коронавирус.