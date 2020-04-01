Президент на удаленке в нерукопожатное время

Коронавирус внес изменения в обычный порядок работы президента России. Разумеется, и до сего дня в связи с пандемией COVID-19 коррективы уже были внесены, но до поры до времени особо не примечательные. Сегодня, впервые с момента проникновения коронавируса на российскую территорию, Владимир Путин решил провести совещание с правительством в формате видеоконференции. В таком же формате недавно они принял участие в саммите G20. Как заявил по этому поводу его пресс-секретарь Дмитрий Песков,

«президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно. Удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», - сказал Песков.

Ответил он и на вопрос о том, почему Путин перестал здороваться за руку: «сейчас все держат социальную дистанцию», - указал пресс-секретарь главы государства. Не обошел он стороной и сообщение о выявлении коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым Владимир Путин общался неделю назад во время посещения медучреждения: «все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус… Показательных мер президент не принимает, он принимает меры действенные», - сказал Песков.

Никаких нарушений безопасности президента при посещении больницы в Коммунарке не было, а главврач мог заразиться уже после визита главы государства, - заявил НСН, комментируя сложившуюся ситуацию, бывший глава службы протокола первого президента России Владимир Шевченко.

«Это не прокол протокола, это не прокол медицины. Главврач мог подхватить его после того, как Путин приходил. Он же накануне проверялся, все было нормально. А потом где-то подхватил».

Здоровье главы государства находится под неусыпным контролем, - заверил наш собеседник.

«Этим занимаются специально прикрепленные врачи. Они постоянно находятся с президентом, полностью отвечают за состояние его здоровья. Они находятся с ним круглые сутки. Даже сопровождают его в машине».

Несмотря на то, что количество мероприятий с участием руководителей государств в условиях пандемии коронавируса резко сократилось, а к обеспечению их безопасности с медицинской точки зрения привлечены значительные силы и средства, риск заражения сохраняется. Подтверждением тому – британский премьер Борис Джонсон, переболевший COVID-19 принц Чарльз. Тесты на коронавирус президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Меркель, напротив, дали отрицательный результат.

Все чаще в СМИ появляются фото первых лиц государств в защитных масках или соблюдающих социальную дистанцию. Как сказал на днях Владимир Путин, «береженого Бог бережет».

