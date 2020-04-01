Экс-глава протокола Кремля рассказал, кто следит за здоровьем Путина

Со здоровьем президента Владимира Путина «все нормально», он регулярно проходит тест на коронавирус. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым Путин встречался на прошлой неделе, обнаружен коронавирус.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заверил НСН, что никаких нарушений безопасности президента при посещении больницы в Коммунарке не было.