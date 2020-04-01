Экс-глава протокола Кремля рассказал, кто следит за здоровьем Путина
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заверил НСН, что никаких нарушений безопасности президента при посещении больницы в Коммунарке не было.
Со здоровьем президента Владимира Путина «все нормально», он регулярно проходит тест на коронавирус. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым Путин встречался на прошлой неделе, обнаружен коронавирус.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заверил НСН, что никаких нарушений безопасности президента при посещении больницы в Коммунарке не было.
«Это не прокол протокола, это не прокол медицины. Главврач мог подхватить его после того как Путин приходил. Он же накануне проверялся, все было нормально. А потом где-то подхватил. Этим должна врачебная часть заниматься, а не политико-протокольная», - пояснил он.
По словам эксперта, за здоровьем главы государства постоянно следят специалисты.
«Протокол к этому отношения не имеет. Этим занимаются специально прикрепленные врачи. Они постоянно находятся с президентом, полностью отвечают за состояние его здоровья. Они находятся с ним круглые сутки. Даже если он едет куда-то», - сказал Шевченко.
А вот окружение президента следит за здоровьем самостоятельно. «Я долгие годы был помощником президентов и сам за своим здоровьем следил», - заключил собеседник НСН.
Напомним, Путин побывал в Коммунарке 24 марта и осмотрел больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирус. Экскурсию по учреждению проводил главный врач больницы Денис Проценко.
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