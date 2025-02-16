Песков: Украина сегодня - даже не вассал, а слуга США
Украина стала даже не вассалом, а слугой США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Песков упомянул Харьковские соглашения 2010 года, в рамках которых Москва договорилась о размещении Черноморского флота в Севастополе до 2042 года взамен скидки на газ. По словам Пескова, на тот момент речь шла о двух соседних государствах, связанных братскими и союзническими отношениями, а диалог между сторонами был равноправным.
«Сейчас речь идет об отношении хозяин - слуга. Причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга», - сказал Песков.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет слугой Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Фицо также заявил об ответных мерах из-за прекращения транзита газа через Украину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru