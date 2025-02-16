Песков упомянул Харьковские соглашения 2010 года, в рамках которых Москва договорилась о размещении Черноморского флота в Севастополе до 2042 года взамен скидки на газ. По словам Пескова, на тот момент речь шла о двух соседних государствах, связанных братскими и союзническими отношениями, а диалог между сторонами был равноправным.

«Сейчас речь идет об отношении хозяин - слуга. Причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга», - сказал Песков.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет слугой Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Фицо также заявил об ответных мерах из-за прекращения транзита газа через Украину.

