Премьер Словакии заявил, что не будет слугой Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет слугой Владимира Зеленского. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Фицо в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).

Фицо допустил встречу с Зеленским в ближайшие дни

"Президент Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень", - сказал Фицо.

Фицо также подтвердил, что готов наложить вето на новую финансовую помощь Украине от ЕС из-за остановки Киевом транзита газа.

Ранее Фицо заявил об ответных мерах из-за прекращения транзита газа через Украину.


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ФОТО: AP / ТАСС
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