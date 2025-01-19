Премьер Словакии заявил, что не будет слугой Зеленского

"Президент Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень", - сказал Фицо.

Фицо также подтвердил, что готов наложить вето на новую финансовую помощь Украине от ЕС из-за остановки Киевом транзита газа.

Ранее Фицо заявил об ответных мерах из-за прекращения транзита газа через Украину.



