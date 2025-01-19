Премьер Словакии заявил, что не будет слугой Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет слугой Владимира Зеленского. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Фицо в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).
"Президент Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень", - сказал Фицо.
Фицо также подтвердил, что готов наложить вето на новую финансовую помощь Украине от ЕС из-за остановки Киевом транзита газа.
Ранее Фицо заявил об ответных мерах из-за прекращения транзита газа через Украину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru