Словакия угрожает ответными мерами из-за прекращения транзита газа через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение президент Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа нанесет значительный ущерб стране и Евросоюзу. Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В случае, если это решение не будет пересмотрено, Словакия готова принять ответные меры. Фицо подчеркнул, что прекращение транзита газа через Украину, в том числе поставок в Словакию, приведет к миллиардам евро убытков для ЕС.
1 января Украина полностью прекратила транзит российского газа в Европу, решив не продлевать соглашение. Словакия также пострадала от этого решения.
В дальнейшем премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что запланированные на 7 января консультации стран ЕС по вопросам газа были сорваны из-за отсутствия украинской делегации, передает «Радиоточка НСН».
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