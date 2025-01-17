Словакия угрожает ответными мерами из-за прекращения транзита газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение президент Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа нанесет значительный ущерб стране и Евросоюзу. Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В случае, если это решение не будет пересмотрено, Словакия готова принять ответные меры. Фицо подчеркнул, что прекращение транзита газа через Украину, в том числе поставок в Словакию, приведет к миллиардам евро убытков для ЕС.