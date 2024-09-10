Песков: Удары ВСУ по жилым кварталам нельзя ассоциировать с военными действиями
Удары беспилотников ВСУ по жилым кварталам в России не считаются военными действиями, это демонстрация «сущности киевского режима». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность», — рассказал журналистам представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что специальную военную операцию необходимо продолжать, чтобы обезопасить себя от подобных ударов.
Ночью 10 сентября украинские беспилотники атаковали подмосковное Раменское, при ударе погибла женщина, три человека пострадали. В одном из многоэтажных домов, подвергшихся удару, были повреждены 54 квартиры из 102.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru