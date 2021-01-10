Песков снова опроверг слухи о вакцинации Путина от COVID-19

Ранее в Telegram появилась информация о том, что глава государства поставил вакцину от коронавируса.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, в конце декабря Владимир Путин сообщил о планах сделать прививку от COVID-19 как только это будет возможно для людей его возраста. Утром 26 декабря Минздрав РФ рекомендовал использовать вакцину «Спутник V» для прививок пожилым людям. Соответственно, 68-летний Владимир Путин мог бы вакцинироваться уже утром 27 декабря, но решил не спешить.

«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины. Гинцбург также заявил, что порядка 700 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» лежат на складе в ожидании разрешительных документов от Росздравнадзора. Он добавил, что, в гражданский оборот для массовой вакцинации россиян уже выпущено «650-770 тысяч доз».

