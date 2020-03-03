Песков: Россия останется светским государством

«Очевидно, что государство свой светский характер не теряет», — ответил он на вопрос журналистов, что изменит введение статьи о Боге в Основной закон страны, отмечает RT.

Представитель Кремля добавил, что разъяснения по этому поводу будут даны до проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции. День голосования назначен на 22 апреля, который станет официальным выходным оплачиваемым днем, сообщает РИА ФАН.

С идеей упоминания Бога в Конституции Бога ранее выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН выразил уверенность, что эта поправка не оскорбит чувства атеистов.

