Песков: Россия останется светским государством
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера российского государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очевидно, что государство свой светский характер не теряет», — ответил он на вопрос журналистов, что изменит введение статьи о Боге в Основной закон страны, отмечает RT.
Представитель Кремля добавил, что разъяснения по этому поводу будут даны до проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции. День голосования назначен на 22 апреля, который станет официальным выходным оплачиваемым днем, сообщает РИА ФАН.
С идеей упоминания Бога в Конституции Бога ранее выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН выразил уверенность, что эта поправка не оскорбит чувства атеистов.
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