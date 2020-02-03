Имя Бога не оскорбит. Раввин о поправке к Конституции, предложенной патриархом

Предложение об упоминании Бога в Конституции России будет обсуждаться вместе с другими инициативами по поправкам в Основной закон. В итоге рабочая группа вынесет консолидированное мнение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую идею Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.