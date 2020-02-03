Имя Бога не оскорбит. Раввин о поправке к Конституции, предложенной патриархом
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций Зиновий Коган прокомментировал НСН идею об упоминании Бога в Основном законе.
Предложение об упоминании Бога в Конституции России будет обсуждаться вместе с другими инициативами по поправкам в Основной закон. В итоге рабочая группа вынесет консолидированное мнение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую идею Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.
«Они не должны считать себя ущемлёнными. Если они даже атеисты, они не должны быть против формулировки, чтобы Господь благословлял и сохранял Россию. Ведь не ущемляет их каждое утро исполняемый Гимн Российской Федерации, в котором упоминается имя Бога. Возражений на этот счёт до сих пор не было», - отметил собеседник НСН.
Об идеи предстоятеля Русской православной церкви ранее рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он сообщил, что 1 февраля патриарха Кирилл во время трапезы после литургии, посвященной 11-летию его интронизации, призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. По мнению предстоятеля, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Турция заявила о нейтрализации 76 сирийских военных
- К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок
- Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили исключен из сборной РФ
- До пяти суток. Инфекционист навал срок жизни китайского коронавируса
- Все организованные российские туристы вернулись из КНР в РФ