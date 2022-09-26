Песков: Решения о закрытии границ РФ пока нет

Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось. Об этом заявил в понедельник, 26 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По его словам, также нет пока и решения о закрытии границ РФ.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил о необходимости запретить выезд за границу всем лицам призывного возраста.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияВоенное ПоложениеДмитрий Песков
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