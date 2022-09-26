Песков: Решения о закрытии границ РФ пока нет
26 сентября 202213:18
Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось. Об этом заявил в понедельник, 26 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, также нет пока и решения о закрытии границ РФ.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил о необходимости запретить выезд за границу всем лицам призывного возраста.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- Песков: Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в Ижевске
- Песков: Решения о закрытии границ РФ пока нет
- Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске
- Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник
- Минобороны РФ заявило о ликвидации около сотни бойцов «Иностранного легиона» под Святогорском
- Глава МИД Белоруссии не увидел смысла в размещении в республике военных баз России
- Шольц заразился коронавирусом
- СК: Число погибших в ижевской школе выросло до 13
- «Пусть бегут»: Лукашенко оценил выезд мужчин из России на фоне мобилизации
- Хуснуллин заявил о планах восстановить Мариуполь за три года
26 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru