Песков рассказал об отсутствии личного контакта между Путиным и заболевшим Орешкиным

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент страны Владимир Путин лично не общался со своим помощником Максимом Орешкиным, у которого выявили коронавирус. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента сообщает РИА Новости.

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«Нет. Прямых контактов у них не было»», - заявил Песков по поводу возможной личной встречи Путина и Орешкина.

Песков также подчеркнул, что президент не уйдет на изоляцию.

Ранее 6 марта глава российского кабмина Михаил Мишустин сообщил об инфицировании Орешкина коронавирусом.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусМаксим ОрешкинВладимир ПутинДмитрий Песков
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