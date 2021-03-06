Песков рассказал об отсутствии личного контакта между Путиным и заболевшим Орешкиным
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент страны Владимир Путин лично не общался со своим помощником Максимом Орешкиным, у которого выявили коронавирус. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента сообщает РИА Новости.
«Нет. Прямых контактов у них не было»», - заявил Песков по поводу возможной личной встречи Путина и Орешкина.
Песков также подчеркнул, что президент не уйдет на изоляцию.
Ранее 6 марта глава российского кабмина Михаил Мишустин сообщил об инфицировании Орешкина коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru