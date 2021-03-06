Помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом
У помощника президента РФ Максима Орешкина выявили коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
«К сожалению, он (Орешкин – прим. НСН) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», - заявил премьер-министр во время совещания в Кемерово по социально-экономическому развитию Кузбасса, куда он прибыл в субботу.
Напомним, Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития с 30 ноября 2016 года по 15 января 2020 года, ранее занимал пост замминистра финансов на протяжении полутора лет. После завершения работы в министерстве является помощником президента.
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