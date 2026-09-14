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Объединение кельтских регионов имеет некие политически заявленные цели, но никаких референдумов в Северной Европе не будет, сказала НСН Людмила Бабынина.
Объединение кельтских регионов — скорее символический жест, чем предвестник референдумов, заявила НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.
Президент США Дональд Трамп дважды заявил, что хотел бы объединения Ирландии и Северной Ирландии. 14 сентября в Кардиффе главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать соглашение о сотрудничестве, предусматривающее право на проведение референдумов о независимости. Лидеры автономий потребуют от Лондона признать законное право регионов самостоятельно определять своё будущее на всенародных голосованиях. Бабынина подчеркнула, что ни о каком референдуме речи не идёт.
«Это региональное сотрудничество, которое имеет некие политически заявленные цели, но никаких референдумов в Северной Европе не будет. Кроме того, если мы посмотрим на опросы общественного мнения, то мы увидим, что в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии точно не будет поддержки больше половины населения. Это кельтские регионы, которые пытаются обозначить некий свой статус. Членство в Соединённом Королевстве исторически сложилось. Также давайте не будем забывать, что Британия — вторая экономика Европы, британский внутренний рынок довольно насыщен. Принадлежность к крупной экономической стране — всегда хорошо. Это решение — некая политическая декларация на фоне того, что прошлые правительства не особо популярны. Я бы рассматривала это как внутриполитическую историю. Никаких референдумов завтра не будет. Нет ни в одном из регионов ситуации, когда большинство хочет отделения. Трамп приехал, заявил неизвестно что», — сказала собеседница НСН.
Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Энди Бернема заявила, что в октябре глава правительства проведет саммит с лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на фоне растущих призывов к независимости автономных регионов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что главы Уэльса и Северной Ирландии хотят провести референдумы о независимости, сообщает The Telegraph. «Энди Бёрнему сейчас, вероятно, приходится взглянуть в лицо тому факту, что в историю он войдёт как последний премьер-министр Соединённого Королевства», - пишет издание.
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