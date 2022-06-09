Песков рассказал о статусе украинского языка на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в перешедших под контроль России районах и областях Украины государственным остаётся украинский язык, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в дальнейшем этот вопрос будут решать местные жители.

«У нас государственный язык один в нашей стране... Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны... всё будет зависеть только от выбора людей», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью изданию Die Welt заявил, что референдумы по вопросам объединения ДНР и ЛНР с Россией могут положить конец кризису вокруг Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассРусский ЯзыкДмитрий Песков
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