Песков: Путин видит пропорцию согласных и несогласных со спецоперацией на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин слышит мнения россиян по вопросу проведения специальной операции на Украине, сообщает ТАСС.
По его словам, глава государства также видит пропорцию согласных и несогласных.
«Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям», - подчеркнул он.
Ранее Песков заявил, что целью специальной операции России является денацификация Украины.
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