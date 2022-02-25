Песков: Путин видит пропорцию согласных и несогласных со спецоперацией на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин слышит мнения россиян по вопросу проведения специальной операции на Украине, сообщает ТАСС.

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По его словам, глава государства также видит пропорцию согласных и несогласных.

«Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям», - подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что целью специальной операции России является денацификация Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война На УкраинеРоссиянеДмитрий ПесковВладимир Путин
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