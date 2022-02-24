«Денацификация». Песков назвал цель «силовой операции» России на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украину «идеально было бы зачистить от нацистов», сообщает РИА Новости.
По его словам, именно денацификация является целью специальной операции России на Украине.
«В идеале нужно освободить Украину, зачистить её от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии... Демилитаризация и денацификация... И то, и другое представляет угрозу для нашего государства», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает RT.
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