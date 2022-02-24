«Денацификация». Песков назвал цель «силовой операции» России на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украину «идеально было бы зачистить от нацистов», сообщает РИА Новости.

Путин: Принято решение о проведении специальной военной операции

По его словам, именно денацификация является целью специальной операции России на Украине.

«В идеале нужно освободить Украину, зачистить её от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии... Демилитаризация и денацификация... И то, и другое представляет угрозу для нашего государства», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Война На УкраинеУкраинаРоссияДмитрий Песков
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