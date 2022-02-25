«Ввод контингента НАТО еще вполне возможен». Худшие сценарии войны на Украине
Военная помощь европейских стран Украине не сыграет роли в решении конфликта, хотя ввод контингента НАТО в страну все еще возможен, предположил военный историк Евгений Норин.
Реальную поддержку Украине могут оказать только войска НАТО в том случае, если они зайдут на незанятую российскими военными территорию, и этот худший прогнозы пока еще реален, отметил военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции, для этого он обратился к "Бухарестской девятке". В нее включены Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.
«Эти страны, разумеется, зависят от НАТО, но тут тоже такое дело – поддержку Украине можно оказывать разными способами, это необязательно прибытие штурмового батальона какого-то. Любые страны могут помочь Украине вооружениями. Хоть что-то есть у всех. Могли бы в принципе все помочь. Сейчас я не думаю, что там будут рисковать и вмешиваться напрямую. Хотя, положа руку на сердце, ввод контингента НАТО на незанятые российскими войсками зоны вполне возможен, на мой взгляд. Но сейчас глупо давать какие-то прогнозы, потому что сейчас все определяется на поле боя», - отметил историк.
Исход военной операции будет ясен уже в ближайшее время, пояснил военный эксперт.
«Сейчас российской военной операции помешает только упорное сопротивление вооруженных сил Украины. События развиваются очень быстро, поэтому если наши успеют раньше, то никакая помощь никому уже не пригодится, максимум – партизанам. Сейчас какое-то реальное влияние на исход боевых действий, повторюсь, может оказать только прямой ввод войск НАТО, допустим, на территорию Украины, которая нашими не занята. Ну или быстрое продвижение российских войск, потому что события развиваются очень быстро. В течение ближайших буквально дней будет ясно, что происходит. Естественно, что никакие поставки вооружения, помощь в обучении и т.д. за это время не сыграют по-настоящему. Хочется надеяться, что просто боевые действия закончатся за это время», - выразил надежду Норин.
Ранее замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной операции может покинуть страну.
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