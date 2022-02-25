«Ввод контингента НАТО еще вполне возможен». Худшие сценарии войны на Украине

Реальную поддержку Украине могут оказать только войска НАТО в том случае, если они зайдут на незанятую российскими военными территорию, и этот худший прогнозы пока еще реален, отметил военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции, для этого он обратился к "Бухарестской девятке". В нее включены Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

«Эти страны, разумеется, зависят от НАТО, но тут тоже такое дело – поддержку Украине можно оказывать разными способами, это необязательно прибытие штурмового батальона какого-то. Любые страны могут помочь Украине вооружениями. Хоть что-то есть у всех. Могли бы в принципе все помочь. Сейчас я не думаю, что там будут рисковать и вмешиваться напрямую. Хотя, положа руку на сердце, ввод контингента НАТО на незанятые российскими войсками зоны вполне возможен, на мой взгляд. Но сейчас глупо давать какие-то прогнозы, потому что сейчас все определяется на поле боя», - отметил историк.