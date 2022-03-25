Песков: Путин не обозначил позицию по восстановлению Мариуполя

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по поводу дальнейшего восстановления Мариуполя после окончания спецоперации на Украине, заявил, что Путин пока никак не обозначил своё мнение на этот счёт.

«Как минимум мы должны дождаться завершения специальной военной операции», — заметил пресс-секретарь президента.

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Так он прокомментировал слова секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о восстановлении Мариуполя после окончания спецоперации на Украине.

Песков также добавил, что Турчак, являясь одним из руководителей ведущей политической силы страны, высказывает партийные соображения и свои собственные.

Ранее Андрей Турчак заявил, что Россия поможет восстановить Мариуполь после окончания специальной операции на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Андрей ТурчакЕдиная РоссияМариупольВладимир ПутинДмитрий Песков
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