Песков: Противники вакцинации от COVID-19 являются «опасными дураками»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сформулировал свою позицию в отношении антиваксеров. О ней представитель Кремля заявил Наиле Аскер-заде в ее фильме «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».
Пескову предложили одним словом выразить свое отношение к антипрививочникам, которые отказываются вакцинироваться и призывают к этому других.
«Опасными дураками - это два слова. Одним словом, это не выразишь», — ответил Песков.
Накануне музыкант и лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в эфире НСН назвал публичных людей, призывающих россиян не прививаться от коронавируса, «недоразвитыми упырями».
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