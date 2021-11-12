Песков прокомментировал предложение ввести QR-коды для граждан с антителами
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, в вопросе предоставления QR-кодов гражданам с высоким уровнем антител к COVID-19 существует много нюансов.
По его словам, данное предложение необходимо внимательно прорабатывать со специалистами, учитывая при этом рекомендации Министерства здравоохранения.
Ранее в пресс-службе главы Чувашии заявили, что в регионе начнут выдавать QR-коды людям с высоким титром антител, что поможет увеличить безопасность граждан, не нарушив их права.
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