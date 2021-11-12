В Чувашии введут QR-коды для людей с антителами

В течение недели в Чувашии начнут выдавать QR-коды людям с высоким титром антител. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

По словам представителей ведомства, это поможет увеличить безопасность граждан, не нарушив их права.

«Люди, которые имеют большое количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», - заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Отмечается, что на федеральном портале Госуслуги региональный QR-код не будет отображаться.

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«Возможно, будет создан региональный ресурс, на котором гражданин сможет ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител», - рассказала руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.

В пресс-службе главы республики добавили, что проверять анализы на антитела будут специальные медицинские организации, что позволит исключить создание фальшивых справок.

Ранее адвокат Денис Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что за подделку сертификатов о вакцинации следует наказание в виде ограничения свободы на срок до года.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияQR-кодЧувашия
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