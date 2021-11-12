В Чувашии введут QR-коды для людей с антителами

В течение недели в Чувашии начнут выдавать QR-коды людям с высоким титром антител. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

По словам представителей ведомства, это поможет увеличить безопасность граждан, не нарушив их права.

«Люди, которые имеют большое количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», - заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Отмечается, что на федеральном портале Госуслуги региональный QR-код не будет отображаться.