В Чувашии введут QR-коды для людей с антителами
В течение недели в Чувашии начнут выдавать QR-коды людям с высоким титром антител. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
По словам представителей ведомства, это поможет увеличить безопасность граждан, не нарушив их права.
«Люди, которые имеют большое количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», - заявил глава Чувашии Олег Николаев.
Отмечается, что на федеральном портале Госуслуги региональный QR-код не будет отображаться.
«Возможно, будет создан региональный ресурс, на котором гражданин сможет ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител», - рассказала руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.
В пресс-службе главы республики добавили, что проверять анализы на антитела будут специальные медицинские организации, что позволит исключить создание фальшивых справок.
Ранее адвокат Денис Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что за подделку сертификатов о вакцинации следует наказание в виде ограничения свободы на срок до года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- Верховный суд счёл законным обязательный ПЦР-тест после поездки за границу
- СМИ: три человека погибли при взрыве в мечети на востоке Афганистана
- В Германии введут бесплатные тесты на COVID-19
- В Чувашии введут QR-коды для людей с антителами
- Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
- Более 200 тысяч детей заразились коронавирусом в Москве с начала пандемии
- Песков заявил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина
- Кремль оценил идею введение платы за лечение непривитых COVID-больных
- В Кремле оценили публикации о «планах» по «вторжению» России на Украину
- Россия направила странам СНГ более 1 млн тест-наборов для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru