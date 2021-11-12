В Свердловской области могут ввести QR-коды на продажу алкоголя

«Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», — цитирует Бехтерева оперштаб.

Сейчас в Свердловской области действуют QR-коды для посещения общепита, торговых центров, фитнес-клубов, развлекательных заведений.

Между тем в России разрабатывают законопроекты, которые дадут право властям регионов определять места с доступом только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Ограничения могут ввести на междугородном и международном транспорте, в кафе и магазинах. Политический консультант Дмитрий Фетисов считает, что внедрение QR-кодов на объектах сервисной экономики станет серьезным ударом по бизнесу, пишет «Свободная пресса».

