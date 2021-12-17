Песков прокомментировал дискуссию Путина и Сокурова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вмешается, если режиссёру Александру Сокурову понадобится защита, сообщает РИА Новости.

Опасения и извинения: режиссер Сокуров направил письмо в СПЧ после скандала с Путиным

По его словам, публикации об угрозах — это «эмоциональная, гипертрофированная реакция».

«Не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений. И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что на встрече с Советом по правам человека между главой государства и кинрежиссёром была интересная и содержательная дискуссия, и наличие у собеседников разных точек зрения — это нормально.

Ранее Сокуров заявил Путину, что в стране назревает федеративный кризис и предложил «отпустить» страны, которые больше не хотят находиться в составе России, ссылаясь на свои источники с Кавказа. После этого режиссёр сообщил об опасениях за свою жизнь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинорежиссёрВладимир ПутинДмитрий Песков
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