Песков прокомментировал дискуссию Путина и Сокурова

По его словам, публикации об угрозах — это «эмоциональная, гипертрофированная реакция».

«Не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений. И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что на встрече с Советом по правам человека между главой государства и кинрежиссёром была интересная и содержательная дискуссия, и наличие у собеседников разных точек зрения — это нормально.

Ранее Сокуров заявил Путину, что в стране назревает федеративный кризис и предложил «отпустить» страны, которые больше не хотят находиться в составе России, ссылаясь на свои источники с Кавказа. После этого режиссёр сообщил об опасениях за свою жизнь.