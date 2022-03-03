Песков усомнился в возможности призыва в Донбасс участников незаконных акций

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов Госдумы от фракции ЛДПР Андрея Лугового и Ярослава Нилова, которые предлагают отправлять участников антиправительственных выступлений выполнять гражданский долг на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Песков заявил о росте уровня поддержки действий Путина

«Военная служба - привилегия, а не наказание», - подчеркнул глава пресс-службы Кремля.

По его словам, призыв в Донбасс участников незаконных акций вряд ли возможен.

Ранее Дмитрий Песков опроверг информацию ряда СМИ о возможном введении в России военного положения и запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ГосдумаВойна В ДонбассеДонбассПесков
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