Песков усомнился в возможности призыва в Донбасс участников незаконных акций
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов Госдумы от фракции ЛДПР Андрея Лугового и Ярослава Нилова, которые предлагают отправлять участников антиправительственных выступлений выполнять гражданский долг на территорию Донецкой и Луганской народных республик.
«Военная служба - привилегия, а не наказание», - подчеркнул глава пресс-службы Кремля.
По его словам, призыв в Донбасс участников незаконных акций вряд ли возможен.
Ранее Дмитрий Песков опроверг информацию ряда СМИ о возможном введении в России военного положения и запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.
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