Песков оценил вероятность возвращения Facebook и Instagram в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, «заигралась с правилами и с манипулированием», сообщает РИА Новости.
По его словам, подобное поведение делает маловозможным восстановление работы данных приложений на территории страны.
«Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, но при этом она косвенно признает, что речь идёт о подобных решениях, когда на территории Украины такие методы допустимы», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если это так, то необходимо пресечь их деятельность.
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