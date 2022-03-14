Песков оценил вероятность возвращения Facebook и Instagram в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, «заигралась с правилами и с манипулированием», сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

По его словам, подобное поведение делает маловозможным восстановление работы данных приложений на территории страны.

«Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, но при этом она косвенно признает, что речь идёт о подобных решениях, когда на территории Украины такие методы допустимы», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если это так, то необходимо пресечь их деятельность.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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