Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов
Социальная сеть Instagram официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Об этом пишут Известия.
Согласно сервису по проверке заблокированных интернет-ресурсов, доступ к instagram.com ограничен по требованию Генпрокуратуры.
Ранее владеющая соцсетью компания Meta разрешила не блокировать в ряде стран призывы к насилию в отношении граждан и военных РФ, если в посте говорится о спецоперации России на Украине. Против американской корпорации было возбуждено уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и содействию террористической деятельности. Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией, напоминает РИА ФАН.
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