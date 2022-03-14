Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

Социальная сеть Instagram официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Об этом пишут Известия.

Глава Instagram подтвердил блокировку соцсети в РФ с 14 марта

Согласно сервису по проверке заблокированных интернет-ресурсов, доступ к instagram.com ограничен по требованию Генпрокуратуры.

Ранее владеющая соцсетью компания Meta разрешила не блокировать в ряде стран призывы к насилию в отношении граждан и военных РФ, если в посте говорится о спецоперации России на Украине. Против американской корпорации было возбуждено уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и содействию террористической деятельности. Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: pxhere.com
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