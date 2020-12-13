Песков отрицает, что Путин живет в бункере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные о том, что глава государства из-за эпидемии коронавируса живет в бункере. Песков рассказал, что Владимир Путин живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево. Комментарий на этот счет официальный представитель Кремля дал Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента рассказал, что Путин регламентирует свои командировки и поездки в Кремль, но «технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно».

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По словам Пескова, глава государства проходит тестирование на COVID-19 столько, сколько требуется для обеспечения его безопасности.

«Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно - для обеспечения безопасности главы государства», - пояснил пресс-секретарь президента.

Эпидемиологи, врачи и другие специалисты участвуют в составлении графика мероприятий для главы государства с точки зрения медицины.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт в эфире НСН заявил, что первые выводы о результатах вакцинации можно будет делать не раньше, чем через год.

«Это естественный разброс, потому что мы все разные. Иммунная система у нас тоже разная, и отвечаем мы на стимул все по-разному. Одни из нас более чувствительны к болезням, а другие менее чувствительны. Это все совершенно элементарно. Просто так биология устроена. Одинаковых людей не бывает. Но кто вообще сказал, что эти антитела блокирующие и защитные? Это все пока бессмысленный разговор. Данные нужны. Об этом следует говорить в следующем году, это самое раннее», - отметил он.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий ПесковВладимир Путин
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