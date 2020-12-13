Песков отрицает, что Путин живет в бункере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные о том, что глава государства из-за эпидемии коронавируса живет в бункере. Песков рассказал, что Владимир Путин живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево. Комментарий на этот счет официальный представитель Кремля дал Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента рассказал, что Путин регламентирует свои командировки и поездки в Кремль, но «технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно».