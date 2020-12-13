Гинцбург: «Спутник V» защитит от коронавируса на два года

Глава Центра имени Гамалеи отметил, что вакцина от COVID-19 cоздана на той же платформе, что и лекарство против Эболы.

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — пояснил ученый.

Также Александр Гинцбург отметил эффективность российской вакцины. Она составляет 96 процентов и позволяет избежать заболевания или обеспечить его более легкое течение.

Гинцбург сравнил основные показатели российской вакцины с зарубежными аналогами и отметил превосходство отечественного препарата по всем критериям, сообщает Газета.ru.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт в эфире НСН заявил, что первые выводы о результатах вакцинации можно будет делать не раньше, чем через год.

«Это естественный разброс, потому что мы все разные. Иммунная система у нас тоже разная, и отвечаем мы на стимул все по-разному. Одни из нас более чувствительны к болезням, а другие менее чувствительны. Это все совершенно элементарно. Просто так биология устроена. Одинаковых людей не бывает. Но кто вообще сказал, что эти антитела блокирующие и защитные? Это все пока бессмысленный разговор. Данные нужны. Об этом следует говорить в следующем году, это самое раннее», - отметил он.



