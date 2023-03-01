Песков отказался оценивать поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока ему нечего сказать на тему поправок об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации, сообщает РИА Новости.
По его словам, это новая инициатива, поэтому следует сначала с ней ознакомиться.
«Ещё нужно ознакомиться со сформулированным текстом и так далее. Пока ничего не могу вам сказать. Это новая инициатива, её нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом», - заключил представитель Кремля.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки в Уголовный кодекс и КоАП, вводящие ответственность за дискредитацию участников спецоперации, сообщает НСН.
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