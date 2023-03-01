Песков отказался оценивать поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО

По его словам, это новая инициатива, поэтому следует сначала с ней ознакомиться.

«Ещё нужно ознакомиться со сформулированным текстом и так далее. Пока ничего не могу вам сказать. Это новая инициатива, её нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом», - заключил представитель Кремля.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки в Уголовный кодекс и КоАП, вводящие ответственность за дискредитацию участников спецоперации, сообщает НСН.